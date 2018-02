Andy Warhol pop revolution: mostra al "Marte" fino al 18 giugno

Marte Mediateca di Cava de' Tirreni ospita fino al 18 giugno la mostra "Andy Warhol pop revolution", a cura di Marzia Pasqualone. C'è già stato un eccezionale fuori programma. Pierpaolo Perretta, per tutti Mr Savethewall, si è nascosto tra la folla fingendo di essere un appassionato di arte, un curioso, uno dei tanti invitati all’inaugurazione della quarta Grande Mostra al Marte Mediateca. Ultimato il tour, di fronte ai quadri esposti insieme ai colossi della new pop art, Andy si è reso conto che uno dei due non era firmato, non ha resistito e si è palesato al pubblico del vernissage. L'artista comasco, autentica star all’ultima edizione di Affordable Art Fair di Milano (15mila visitatori in tre giorni) è stato il cognome più cliccato sui social e le sue opere quelle più vendute. Ha poggiato a terra il suo borsone e ha sfilato dalla tasca un pennarello nero. Si è inginocchiato alla destra del suo ranocchio con la cravatta (sua opera storica) e nello stupore di tutti i presenti, silenziosamente attratti da un gesto semplice ma oggettivamente suggestivo, ha autografato la sua Kiss me.

Info utili

Quarantasei le opere di Warhol in mostra fino al 18 giugno, dai ritratti di Marilyn Monroe e Mao Tse Tung, a quelli di altri personaggi famosi, passando per i Flowers e le Campbell’s Soup, gli oggetti firmati, gli acetati originali e le copertine dei dischi. La mostra è visitabile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 16 alle 20 (ultimo accesso 19); sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 21 (ultimo accesso 20). Il costo del biglietto è di € 6,00, ridotto € 4,00. Diversi i pacchetti agevolati previsti, dallo SPECIALE FAMIGLIA al costo di € 15,00 (genitori e 2 figli dai 6 ai 14 anni), al pacchetto scuole. Visite guidate su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 089 9481133, 333 6597109.