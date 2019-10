“Animals – Conoscere gli animali rispettandoli”: suggestioni e curiosità a Le Cotoniere

Sorrisi e stupore a Le Cotoniere, per la mostra di peluche intitolata “Animals – Conoscere gli animali rispettandoli”: protagonisti dell'esposizione, 144 animali di peluche a grandezza naturale, suddivisi in otto aree rappresentanti i loro habitat, per ricreare la magia della natura.

Fino al 10 novembre, dunque, grandi e piccini potranno ammirare la suggestiva mostra green presso il centro commerciale di Fratte.

Foto di Antonio Capuano



