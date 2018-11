Mobili, porcellana, sigari fatti in casa: l'antiquariato del '700 in provincia di Salerno

L'antiquariato più ricercato, inginocchiatoi, mobili, porcellana e teche per sigari, saranno in esposizione a Teggiano, durante la mostra mercato nazionale dell'antiquariato e del collezionismo, fino al 4 novembre.

La location

Il Castello Macchiaroli di Teggiano, al quale si potrà accedere gratuitamente, custodirà un inginocchiatoio del 1860, appartenuto alla Fondazione Banca d’Italia a Roma. E' probabile sia stato portato via da Palazzo Koch, trafugato dai tedeschi durante il secondo conflitto bellico. I collezionisti ammireranno una teca contenente un set completo per la realizzazione di sigari preparati in casa. La teca fu realizzatta alla fine del ‘700. In esposizione mobili antichissimi, vetri di Murano, filatelia, numismatica e stampe d´epoca, dipinti, sculture, gioielli, argenteria, porcellane, oggetti d´arredamento, tappeti, giocattoli da collezione. Curiosità per oggetti utilizzati per la pulitura delle arance, per stappare le bottiglie di vino, per sollevare gli stivali all'altezza del ginocchio.

Info utili

La mostra sarà aperta dalle ore 16 alle 22 nei giorni feriali. Nei prefestivi e festivi osserverà il seguente orario: 10-13 e 16-22.