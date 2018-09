Ceramica e pittura ispirate alla Costa Diva: mostra di artigianato a Fratte

Ceramica e pittura saranno le arti protagoniste della esposizione in programma domenica 30 settembre, a partire dalle 18.00, in piazza Onofrio Coppola a Salerno (adiacente CEDISA di Fratte) con la partecipazione dell’Associazione di volontariato “Humus”. In mostra le opere dei ceramisti Domenico Apicella e Claudia Simonis e della pittrice Elvira Landi che proporranno ai visitatori le loro creazioni ispirate alla costiera amalfitana, alla natura, alle stagioni.