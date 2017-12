"Velia...una città tra Essere e benessere": ecco gli orari della mostra

"Essere e benessere": non è un dilemma ma un connubio in mostra ad Ascea, nel parco archeologico di Elea Velia, tutti i giorni fino al 7 gennaio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20. Attraverso videoproiezioni narrate, immagini e reperti, la mostra illustra la storia e lo sviluppo della città che diede i natali a Parmenide e Zenone. Velia divenne celebre anche come luogo di benessere per il corpo e per lo spirito: le proprietà terapeutiche delle sue acque favorivano la crescita di erbe utilizzate anche a scopi medici. Il secondo piano di Palazzo De Dominicis-Ricci, sede della mostra, sarà riservato al Cilento.