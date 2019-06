Biennale dedicata alla "Pittura": a Mercato San Severino la chiamata alle arti

Il 21 e 22 giugno, a Mercato San Severino, l'associazione Diana di Agropoli in collaborazione con il Comune di Mercato San Severino, l'associazione Riscoprendoci e il Forum dei giovani Mercato San Severino, invita tutti gli artisti a cimentarsi nell'arte della pittura.

Chiamata alle arti pittoriche

Ogni artista potrà esporre opere già ultimate, disegnare, dipingere in estemporanea, fare performance, fare body painting e rappresentazioni. Tutti i pittori professionisti e amatori, i performer, i madonnari, street art, i disegnatori potranno esporre su cavalletto le opere già finite; dipingere per i concorsi ed esporre su cavalletto le opere già finite o dipingere fuori concorso per finire magari commissioni ed esporre su cavalletto le opere già finite.

Il programma

Il 21 giugno dalle ore 14 alle 15, presso la postazione Dana registrazione e timbratura delle tele (50cm x 70cm) per i concorsi: -concorso estemporanea a tema libero -estemporanea a tema: "Mercato S. Severino: emozioni su tela" 14:30-20:30 Mostre artisti, esibizioni, rappresentazioni, performance, body painting, estemporanee di pittura e di disegno. Dalle ore 17 alle 19, laboratorio per bambini, truccabimbi artistico. Alle 18:30, estrazione della maglia messa in palio dall'Associazione DANA. Dalle ore 20, valutazione delle opere in concorso. Alle 21 fine attività. Il 22 giugno dalle 14 alle 15 presso la postazione Dana registrazione e timbratura delle tele (50cm x 70cm) per i concorsi: -concorso estemporanea a tema libero estemporanea a tema: "Mercato S. Severino: emozioni su tela" 14:30-20:30 Mostre artisti, esibizioni, rappresentazioni, performance, body painting, estemporanee di pittura e di disegno, ore 17:00-19:00 laboratorio per bambini, truccabimbi artistico 18:30 estrazione della maglia messa in palio dall'Associazione DANA 20:00 valutazione delle opere in concorso 20:30 consegna attestati e proclamazione dei vincitori delle estemporanee, consegna delle targhe e gli verrà offerta come premio l'esposizione mostre nel Comune.