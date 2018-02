Tutto pronto per la mostra "Design Ceramico”: appuntamento dal 10 al 16 febbraio

Dal 10 al 16 febbraio, l’associazione culturale “Art.tre”, in Salerno al Vicolo San Bonosio 7, ospita la Mostra “Design Ceramico” , in collaborazione e con la cooperazione del liceo artistico “Menna Sabatino”, da tempo impegnato, con mostre ed eventi sul territorio, nella valorizzazione dei processi formativi, artistici e culturali per gli studenti che lo frequentano, ma anche nella sensibilizzazione della società civile verso ”L’amore per l’Arte”.

Un evento attraverso il quale assume concretezza il progetto che ha animato la nascita dell’Associazione Art.Tre: “quella di favorire l’arte e la cultura consentendo ai giovani che hanno un talento e una vocazione artistica di dare vita ai propri sogni”. Ma non e’ la prima volta che lo spazio , da sempre contenitore di libere espressioni, si apre alle nuove generazioni, alle loro attivita’ ed alle loro idee. Altri giovani talentuosi, come Vincenzo Orgitano, Grazia Santarpia, Sarah Baldi, Emanuela Braghin, solo per citarne qualcuno, hanno avuto modo di sperimentarsi in quello che e’ divenuto, in questi sei anni di attivita’, luogo di incontro e di crescita. Da un anno, inoltre, Ribush e’ sede stabile dell'associazione Bahaus, inizio di un’ avventura nata l’anno scorso ad iniziativa di cinque giovani salernitani , che hanno sposato il progetto per sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative di formazione, promozione e ricerca e che conta gia’ diversi eventi.

La cultura e l’arte, per i membri dell’associazione Art.tre sono legate allo sviluppo della persona e all’uguaglianza dei cittadini. Questa è l’ambizione! Per questo la collaborazione avviata con la Scuola è di fondamentale importanza. “Non si tratta di allevare talenti, ma di offrire a chi ha voglia di esprimersi e cose da dire , uno spazio di partecipazione e di espressione. Uno spazio di qualità, occasione di scambio tra esperienza ed energie giovanili".