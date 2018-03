I dinosauri ad Eboli: viaggio nella preistoria, fino al 18 marzo

Il centro commerciale Le Bolle di Eboli ospiterà fino al 18 marzo la mostra di dinosauri. I giganti animatronici, che sarà possibile osservare in un suggestivo percorso, finiranno anche tra le mani dei bambini: sagome di dinosauri in legno saranno consegnate ai piccoli che potranno decorarle. Le opere saranno poi messe in vendita e il ricavato verrà devoluto in beneficenza. La mostra sarà visitabile dalle ore 9 alle 22.