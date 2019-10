Salerno ospita la mostra “Women & Peace”: Paky Memoli ambasciatrice della pace

La Sala del Gonfalone a Palazzo di Città ha ospitato la conferenza di presentazione della I Biennale Internazionale per la donna e per la pace “Women & Peace”. Nella mostra, che coinvolgerà oltre 40 nazioni da 5 continenti, saranno esposte le opere di 100 artisti. L’inaugurazione è in programma il 4 ottobre alle ore 18.30 a Palazzo Fruscione. La mostra sarà visitabile fino al 13 ottobre. Ci sarà anche una premiazione: Paky Memoli sarà nominata ambasciatrice della pace della città di Salerno.

La presentazione

"Il messaggio che lanciamo attraverso la mostra vuole essere un omaggio alla donna e al suo ruolo nella società. E' anche un omaggio alla pace che ognuno di noi può costruire nelle piccole azioni quotidiane. Spero nella massiccia presenza di pubblico. Non è solo una esposizione di opere ma presenteremo anche una performance che ho scritto e diretto, un piccolo assaggio di uno spettacolo che poi andrà in tour", spiega l'organizzatrice Gladys Mabel Cantelmi.

Il saluto istituzionale



"La pace significa portare il proprio cuore nelle difficoltà e cercare di fare unire. La pace è disponibilità verso gli altri. Questo è il messaggio che vogliamo dare - dice il consigliere Paky Memoli - La tutela dei più deboli è un diritto dell'uomo. La pace e la giustizia sono i cardini dei diritti umani. Questo evento nasce in collaborazione con l'associazione Prima Luce che non si occupa soltanto di cultura della salute ma anche di cultura attraverso l'arte. Questi artisti, infatti, esprimono le proprie opinioni rispetto al caposaldo della pace e della giustizia attraverso immagini, pittura, sculture. Siamo lieti di ospitare a Palazzo di Città Gladys Mabel Cantelmi che è artista affermata in tutto il mondo con le proprie opere. Il Comune di Salerno e l'assessorato alle politiche sociali ospitano questa mostra internazionale, che raggruppa 40 Paesi e 128 artisti di tutto il mondo".

Il programma

Si comincia il 4 ottobre alle ore 18.30 a Palazzo Fruscione. Dopo i saluti istituzionali alla presenza, tra gli altri di Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno, e Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ci saranno performance e video. Protagoniste Angela Williams, cantante lirica-soul-spirit, Ivana D'Addona concertista pianoforte e compositrice, Gladys Mabel Cantelmi artista visiva. Angolo della solidarietà a cura del Comitato Unicef Salerno. Si terrà un'asta e sarà disponibile un'opera di Gladys Mabel Cantelmi. Gran Galà premio internazionale "La Rosa" dedicato a persone che si distinguono per opere di pace e "Premio cuore di donna", riconoscimento ai sostenitori del progetto. Creazione, presentazione ed organizzazione generale a cura di Gladys Mabel Cantelmi. A tutti i presenti sarà offerto finge food aperitivo. L'8 ottobre, "La donna e il suo ruolo nella società", alle ore 14.30 Dipartimento Studi Umanistici Unisa.