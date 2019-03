Pontecagnano celebra l'8 marzo: mostra sul Sahara e cena etnica

Venerdì 8 marzo, alle ore 17, al Museo Archeologico di Pontecagnano "Etruschi di Frontiera", spazio all’inaugurazione della mostra fotografica “Sahara te quiero. Solo le donne possono far fiorire il deserto” di Romeo Civilli dedicata ai Saharawi, popolo del Sahara occidentale che combatte per il riconoscimento di uno Stato indipendente contro l'invasione del loro territorio avvenuta nel 1975 ad opera del Marocco e della Mauritania. La mostra sarà visitabile fino al 17 marzo.

Il programma

Il reportage fotografico realizzato da Romeo Civilli nel 2018 illustra il ruolo delle donne Saharawi, che occupano una posizione di primo piano nella lotta per l'emancipazione del loro popolo. Ingresso gratuito in occasione della Settimana dei Musei, in collaborazione con Circolo OcchiVerdi Legambiente Pontecagnano e Comune di Pontecagnano Faiano.

La cena

L’iniziativa proseguirà alla Green Station (presso la Stazione ferroviaria di Pontecagnano Faiano) dove, a partire dalle 19.30, sarà possibile partecipare a una cena etnica a cura di EquAzione Salerno, il cui ricavato sarà devoluto alla "Casa delle Donne" e al "Villaggio di Smara". Informazioni e prenotazioni per la cena etnica al numero 3393559866.