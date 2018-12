Mostra gratuita giocattoli d'epoca "Un secolo nella calza"

La mostra presenta una eccezionale rassegna di giocattoli di ogni tipologia, a partire dai primi anni del secolo scorso fino al 1960. La mostra, quindi, si sviluppa in un percorso tematico e cronologico, con allestimento dei giocattoli in idonee vetrine illuminate con diversi settori a partire da quello dedicato al giocattolo per le bambine ed al giocattolo di latta meccanico.

I giocattoli in esposizione

Nel prosieguo dell’itinerario espositivo, sono presenti le vetrine con il tema della motocicletta, declinato in molteplici affascinanti versioni. Il settore degli aeroplani, con i biplani anteguerra e i dirigibili, segue all’interno dell’esposizione. Dopo il comparto dei trasporti, il settore eterogeneo del giocattolo di fanteria richiede la presentazione di un’ampia selezione di modelli: dagli automi in biscuit e stoffa degli albori del ‘900 ai loro epigoni in celluloide e latta degli anni ’50 giapponesi. Seguono ballerini, musicisti, saltimbanchi in latta dipinta, dal 1920 circa al 1950, per lo più di fabbricazione europea; infine, le giostre di ogni tipo. Proseguendo ancora l’itinerario, un settore a parte richiede il giocattolo sul tema della guerra con cannoni, soldatini e carri armati. Tuttavia, nel periodo prebellico, soprattutto, in Germania, il giocattolo sul tema della guerra fu usato in funzione propagandistica della dittatura e all’interno della mostra ci saranno anche giocattoli del nazismo. Chiude la mostra la tematica del futuribile.