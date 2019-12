Premio IconArt Magazine: tutto pronto alla Stazione Marittima di Salerno

Un lavoro collettivo, una sinergia di intenti per dare forma al talento attraverso la premiazione di tre artisti che rappresentano il meglio che la Prince Group ha saputo esprimere nel 2019. Si svolgerà sabato 14 dicembre la prima edizione del Premio IconArt Magazine 2019, promosso ed ideato dal presidente di Prince Group Armando Principe. La manifestazione si terrà nei locali della Stazione marittima di Salerno. Farà da corollario all’evento una mostra collettiva che sarà aperta al pubblico dalle ore 14 alle ore 20 e metterà in vetrina le opere dei venti artisti giunti in finale. Seguirà, alle 17,45, la premiazione che attribuirà tre riconoscimenti ad altrettanti artisti, scelti appunto nella rosa dei venti nomi.

La presentazione

“Il Premio IconArt 2019 aggiunge valore alle tante attività che, insieme al mio valido staff, metto in campo per dare agli artisti emergenti la possibilità di crescere e di farsi strada nel complesso mondo dell’arte – ha spiegato il presidente di Prince Group Armando Principe – Ai tre vincitori, ai venti finalisti ed a tutti gli artisti che interverranno alla premiazione voglio offrire un’occasione e l’input per far scoccare la scintilla della genialità che ha bisogno solo di condizioni favorevoli per innescarsi in tutta la sua potenza creatrice”. Principe ha, inoltre, sottolineato che questa sarà solo la prima edizione del premio che “è destinato ad andare lontano e non solo in senso metaforico, dal momento che gli artisti che vi parteciperanno avranno visibilità sulla rivista da cui trae nome il riconoscimento, che non solo giungerà nelle case di oltre 20mila collezionisti, ma sarà anche esposta nelle più importanti fiere internazionali dove catturerà l’attenzione di un pubblico trasversale, quali addetti ai lavori, collezionisti o semplici appassionati che intendono investire nell’arte”. Gli artisti che hanno partecipato al “Premio IconArt 2019” si sono avvalsi di una recensione della critica d’arte della Prince Group, la Dottoressa Iff. La manifestazione si inserisce in un ideale percorso di crescita degli artisti e si innesta nella più grande manifestazione delle “Luci d’Artista” di Salerno.

Premi

Ai tre vincitori del Premio IconArt Magazine 2019 – i cui nomi saranno resi noti nel corso della premiazione – sarà conferito un premio e la pubblicazione delle opere su un catalogo relativo alla collettiva. I finalisti, invece, riceveranno il catalogo generale del Premio IconArt 2019. Tutti gli artisti che interverranno beneficeranno di uno sconto del 50% su uno dei servizi offerti dalla Prince Group che, in questo modo, vuole festeggiare la prima edizione del premio e rinnovare l’impegno del presidente Armando Principe nella promozione e nella valorizzazione del talento.



Programma

La manifestazione si terrà nei locali della Stazione marittima di Salerno. Dalle ore 14 alle ore 20 si terrà una mostra collettiva che sarà aperta al pubblico e metterà in vetrina le opere dei 20 artisti giunti in finale. Seguirà, alle ore 17,45, la premiazione che attribuirà tre riconoscimenti ad altrettanti artisti, scelti appunto nella rosa dei venti nomi. Artisti partecipanti: Ferruccio Bedocchi; Raffaella Bellani; Larissa Bolzonella; Alessandro Borrelli; Roberta Bruno; Alessandra Casciotti; Biagio Cerbone; Ilaria Consolo; Rosanna Cordaz; Cecilia Corso; Gianantonio Cristalli; Massimo Dina; Carmen Di Renna; Antonella Di Renzo; Katarìna Drienovskà; Monica Ferrera; Flavia Festuccia; Andrea Fronda; Johannes Genemans; Giorgio Gioia; Chiara Giorgi; Francesco Granata; Paolo Graziani; Daniela Grifoni; Ciro Improta; Paola Iotti; Conny Iozzi; Giovanna Itria; Morena Lanari; Barbara Legnazzi; Francesco Loliva; Anna Maria Loparco; Fabiana Macaluso; Wioletta Agnieszka Meler; Maria Elisabetta Meneghello; Mauro Modin; Guillermo Moriconi Guillemi; Antonella Murzilli; Annachiara Musella; Francesco Naccari; Juanjo Narbón; Rita Pannone; Pina Pettè; Paola Augusta Pettini; Donato Pompa; Angela Puccini; Piero Racchi; Giusi Raia; Ennio Rutigliano; Sara Sajeva; Gianluca Serri; Massimo Soldi; Diego Stella; Elia Tamigi; Maria Grazia Vaccherecci; Nancy Jo Ward. Artisti finalisti: Raffaella Bellani; Alessandro Borrelli; Alessandra Casciotti; Ilaria Consolo; Carmen Di Renna; Katarìna Drienovskà; Johannes Genemans; Paola Iotti; Conny Iozzi; Massimo Dina; Barbara Legnazzi; Francesco Loliva; Anna Maria Loparco; Fabiana Macaluso; Wioletta Agnieszka Meler; Mauro Modin; Annachiara Musella; Diego Stella; Elia Tamigi; Nancy Jo Ward.