Arrampicata per bambini e mostra degli insetti nell'Oasi Alento

Doppio evento a Prignano Cilento, nell'Oasi del Fiume Alento. Sabato 1 e domenica 2 giugno, sarà visitabile la mostra "insecta" e "gioielli a sei zampe". Il costo del biglietto è 3 euro per adulti e bambini. La mostra sarà presente nell’Oasi fino al 2 giugno anche per scuole e gruppi organizzati.

Info utili

Per chi prenota online è possibile ususfruire dell'ingresso adulti con visite guidate oasi e diga. Visita guidata e mostra: biglietto 5 euro. Per gli under 12 l’ingresso all’Oasi è gratuito, il ticket per la Mostra Insecta può essere acquistato in loco.

Arrampicata

Il 2 giugno è anche giornata dedicata all'arrampicata esperienziale.Le attività sono adatte a bimbi e ragazzi dai 5 ai 15 anni e l'esperienza dura circa 15 minuti a persona. Saranno presenti istruttori qualificati e verranno utilizzati materiali certificati. L'ingresso all'oasi è gratuito fino ai 12 anni. Il costo previsto per svolgere l'attività è di 5 euro.