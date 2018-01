Sabato 27 gennaio, mostra interculturale dei Missionari Saveriani

"R-esistenza: vivere, sopravvivere, convivere" è il titolo della dodicesima mostra interculturale promossa ed organizzata dai Missionari e dai Laici Saveriani in collaborazione col Centro Missionario e l’Ufficio Migrantes della Diocesi di Salerno Campagna Acerno. Il percorso espositivo, che sarà inaugurato nella sede dei Missionari Saveriani in via Fra' Acquaviva, a Salerno, sabato 27 gennaio alle ore 19, coincide con la Giornata della Memoria e presenta personaggi di varie culture e varie parti del mondo, reali o frutto della fantasia letteraria e fumettistica che "interrogheranno" con le loro storie i visitatori. Sarà un'occasione per riflettere non solo sugli stili di vita ma anche sui valori, gli obiettivi, la coerenza delle parole e delle opere di ogni giorno. La serata inaugurale sarà incentrata sulla figura di Hetty Hillesum. Attraverso musiche, parole ed immagini, gli organizzatori racconteranno la storia di una giovane donna olandese che ha saputo vivere la propria vita a colori, nel grigio dell’olocausto, sopravvissuta all’odio, in grado di convivere con il dolore di molti accompagnando ciascuno per mano.

Info utili

La mostra si terrà a Salerno dal 27 gennaio al 29 marzo presso l’Istituto Saveriano Missioni Estere, in via Fra’ G.Acquaviva 4 (Rione Petrosino). Resterà aperta per le scuole dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 (su richiesta sono possibili anche visite in orario pomeridiano), mentre il pubblico è atteso il sabato e la domenica dalle ore 15 alle 20, previa prenotazione al numero telefonico 3500853049.