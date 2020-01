Ceramica, decorazione e cottura giapponese: laboratori ospitati a Pontecagnano Faiano

Sabato 11 gennaio, alle ore 11, presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano si terrà il finissage della mostra “Ergasteria. L’Arte di Venela” – alla scoperta della creatività artigianale al femminile – curata dall’Associazione Internazionale Pandora Artiste – Ceramiste e inaugurata lo scorso 23 novembre. La mostra, che ha richiamato un pubblico numeroso contribuendo a promuovere l’arte della ceramica e la collezione del Museo Archeologico di Pontecagnano, ha previsto l’esposizione al MAP di straordinari manufatti in ceramica realizzati da artiste provenienti da ogni parte del mondo e ispirati alla collezione degli “Etruschi di frontiera”.

Il programma

Il finissage si aprirà con la donazione al Museo dell’opera collettiva Matres–Donne di Terra–Donne di Fuoco, realizzata dalle artiste ceramiste di Pandora ed esposta per la prima volta nel 2015 nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Costituita da un grande telaio in legno su cui sono sospese decine di matres realizzate in bucchero sonoro, l’opera andrà ad arricchire la collezione contemporanea del #MAP, costituitasi negli ultimi anni grazie alla donazione e all’acquisizione di opere e installazioni nell’ambito della rassegna “Contemporaneamente Museo”. La giornata proseguirà nel pomeriggio con una Raku exhibition, ultimo laboratorio di ceramica collegato alla Mostra. Una estemporanea di ceramica Raku e un happening creativo coinvolgeranno le artiste-ceramiste e il pubblico nella realizzazione di oggetti con la suggestiva tecnica di decorazione e cottura giapponese. Al termine delle attività saranno consegnati i manufatti realizzati da adulti e bambini nel corso dei laboratori di ceramica tenutisi al museo nei mesi scorsi. Programma dettagliato: ore 11, finissage della mostra e presentazione dell’opera collaborativa “Matres-Donne di Terra -Donne di Fuoco”; ore 15-19, RAKU EXHIBITION - LABORATORI DI CERAMICA RAKU a cura di Rosaria Bianco, Mara D’Arienzo, Ilaria Di Giacomo, Annamaria Grippo, Annamaria Panariello, Elisa Simonelli, delle artiste ceramiste di Pandora e degli studenti del Liceo Artistico A. Galizia di Nocera Superiore; dimostrazione e laboratorio di ceramica di Capodimonte a cura di Alessandro Marchetiello e della Coop Ceramiche Artistiche del Goleto.

Info utili

La mostra sarà visitabile fino a domenica 12 gennaio 2020. Ingresso con il biglietto del museo. La partecipazione ai laboratori di ceramica è gratuita. Info e prenotazione laboratori: asspandoraceramiste@live.it ; 089/848181 – Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano.