Concerti, fanfara, mostra storica: a Bellizzi in programma "Luoghi della memoria"

Bellizzi ospiterà la manifestazione denominata “Luoghi per la memoria” che avrà inizio il 30 maggio e terminerà il 2 giugno. L’evento, organizzato dall’ Associazione “Amici del Tricolore” in sinergia con l’associazione nazionale Combattenti e Reduci sezione di Bellizzi e altre associazioni partners è una rievocazione storica della Seconda Guerra Mondiale.

Il programma

La manifestazione, articolata in quattro giorni colmi di eventi dedicati al ricordo, si prefigge di mantenere viva nella memoria degli uomini la storia e formare la coscienza nei giovani di ciò che è accaduto. Il testimonial dell’evento sarà il Monsignor Luigi Castiello, in servizio presso la Curia Arcivescovile di Napoli e Consultore Nazionale per la Pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana. Giovedì sera dalle ore 19.30 in piazza Europa si darà inizio alla manifestazione salutando le autorità intervenute. Seguirà l’esibizione “Bike Trial” a cura dell’associazione “La Bicicletta", la banda musicale “Vieni a suonare con noi” a cura di Salvatore Cardaropoli, l’esibizione canora a cura del Soprano Margherita Rispoli e la proiezione di filmati storici a cura dell’ architetto Lino Nicolino. Venerdì 31 maggio alle 9.30 si inaugurerà l’evento con la sfilata di un corteo che partirà da piazza De Curtis e si sposterà per la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Europa. Seguirà la deposizione di una corona al monumento ai caduti. Spazio poi all’inaugurazione della mostra storica allestita all’interno della palestra dell’Istituto comprensivo Statale. A dar lustro all’evento uno stand promozionale Infoteam dell’Esercito con personale del 4° reggimento carri di Persano, il Commendatore Gerardo Motta, l’esposizione di numerosi veicoli storici della Seconda Guerra Mondiale. In serata, alle 19.40, presso l’arena “TROISI” in via Nino Bixio si svolgeranno esibizioni canore: il tenore Alessandro Fortunato, il duo INFLUSSI55 di Tommaso Fichele e Fabio Notari, un’esibizione teatrale a cura di “ACTOR SUD” di Laura Mauro, un’esibizione poetica a cura di Raffaele Arienzo. La serata si concluderà con la premiazione letteraria delle III classi delle scuole medie. Sabato 1 giugno, alle 11, deposizione di una corona ai caduti nel cimitero del COMMONWEALTH in località Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano. Seguiranno dalle 19.40 l’Inno Nazionale cantato da Alessandro Fortunato e il concerto dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo “GAURICO” di Bellizzi, un Musical “La Bella e Giovine ITALIA” a cura della scuola di danza “My Dance” di Montecorvino Pugliano e l’esibizione canora a cura del Soprano Margherita Rispoli. Domenica, alle ore 9.30 si svolgerà l’esibizione della Fanfara dell’associazione Nazionale Bersaglieri e alle 11 la rievocazione storica con soldati in uniforme e mezzi militari d’epoca che simuleranno dei combattimenti e la vita di trincea. L’evento si concluderà alle ore 18 con l’estrazione della lotteria del Tricolore. Gli eventi serali saranno presentati da Andrea Volpe e Francesca Sproviero. Da venerdì a domenica sarà possibile visitare gratuitamente la mostra storica (mezzi, reperti, fotografie, figuranti) allestita all’interno della palestra dell’ Istituto comprensivo Statale. Inoltre, nei giorni 1 e 2 giugno presso il Centro Sociale in piazza Europa sarà disponibile un’autoemoteca dell’AVIS di Salerno per coloro che vorranno effettuare l’emodonazione.