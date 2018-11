Collettiva expo street pop art a Salerno: tutto pronto per il vernissage

La Stazione Marittima di Salerno ospiterà la Collettiva expo street pop art. Il vernissage è in programma domenica 18 novembre alle ore 17. Con il consenso del presidente Vincenzo Adinolfi, gli organizzatori della mostra autorizzano la pubblicazione della foto dell'opera del maestro messicano Enrique Domìnguez. "Rappresenta significativamente la nostra idea di collettiva internazionale - spiegano -, l'artista ha saputo rendere sia il tema che la mission di art experience".

L'opera

Potrà essere ammirata dal vivo alla prima collettiva di art experience grazie alla curatrice messicana Lewinson Art. Ecco la sua descrizione del lavoro svolto: "La storia di Salerno mantiene profonde radici con le costruzioni medievali, arricchisce il panorama e permette di proiettarsi come una città che sarà rilevante nel futuro. Prendere logo centrale disegnato da Massimo Vignelli è rappresentativo ed è il nucleo di una società che è preparata per la rinascita contemporanea di questa bella città. I cicli e le fasi sono mostrati in ellissi con un movimento continuo, come un segno di progresso, pur mantenendo i colori che fanno volare questo grande centro turistico".