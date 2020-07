Le Madonne di Raffaello: mostra al Museo Diocesano, ecco le date

Presso la prestigiosa sede del Museo Diocesano ''San Matteo'', lunedì 6 luglio alle ore 17.30, sarà inaugurata la mostra dedicata al grande maestro urbinate Raffaello Sanzio, intitolata ''Le Madonne di Raffaello''. In occasione del cinquecentenario della morte dell'artista il museo esporrà le celebri ''Madonne con bambino'' ad opera di quattro artisti campani: Alfonso Pertini, Andrea Aliberti, Alessandro Granata, Antonio Gesualdi.

I dettagli

Una mostra omaggio con pregevoli riproduzioni delle opere a soggetto mariano di Raffaello, il quale dipinse capolavori assoluti come ''La Madonna del Cardellino'', dipinti in cui la figura della Vergine si erge monumentale davanti al paesaggio, dominandolo con leggiadria ed eleganza mentre di rivolge con gesti affettuosi al bambino. Nel corso della mostra i visitatori potranno esprimere la loro preferenza in merito al dipinto più bello, sia visitando il Museo, sia attraverso il profilo Facebook del MudiSa, per poter decretare il vincitore rispettivamente del Premio visitatori e del Premio Social, a cui si aggiungerà il Premio Esperti assegnato da una giuria interna. La mostra, in occasione del primo anniversario dell'ordinazione episcopale, sarà inaugurata dall'arcivescovo Andrea Bellandi.