Mostra di Van Gogh a Salerno: scelte le date per l'ingresso gratuito

L'organizzatore “Alta Classe Project” e il “promotore “ProCulTur”, accogliendo la richiesta del Comune di Salerno di favorire l'ingresso gratuito in alcune domeniche comprese nel periodo di apertura della Mostra Immersiva “Van Gogh”, ha comunicato le date per l'accesso libero per tutti.

Le date

Nei giorni 12 gennaio e 2 febbraio 2020, sarà consentito l'accesso libero nell'area mapping della mostra. Gli organizzatori precisano che che la visita gratuita è riferita alla sola area mapping e non comprende i visori 3d disponibili nello spazio apposito, al prezzo di euro 5 per quanti volessero usufruirne.