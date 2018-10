"L'Ultimo Cielo" al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana: la tre giorni di arte e cultura

Intravedere uno squarcio di luce, ricercare ciò di cui sentiamo bisogno, riscoprire forme e tinte in grado di dar una boccata di ossigeno agli occhi e al cuore. Per ammirare l'infinito, non sarà necessario puntare gli occhi verso l'alto: da giovedì 4 a sabato 6 ottobre, infatti, il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti ospiterà "L'Ultimo Cielo" del maestro Gaetano Siniscalchi.

Dopo quarant’anni impegnati a immaginare e dipingere cieli, Siniscalchi ha deciso di dire addio al soggetto che caratterizza le sue opere. "Mi colpì molto una frase di Picasso: un quadro è tutto quello che riesci a togliere. Io partivo dal cielo, poi aggiungevo altre cose, le case, le montagne, le persone. Poi decisi di procedere per sottrazione e così mi ritrovai pittore di cieli", ricorda il noto artista che, tuttavia, ora sceglie di dedicarsi ad altri soggetti, di cui non fa ancora parola. E intanto, teologi, critici, filosofi e registi, si confronteranno sulla sua mostra nella tre giorni che verrà inaugurata il 4 ottobre, alle ore 19, presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti (programma in allegato ndr). Nell'ambito dell'iniziativa, Siniscalchi donerà una tela che sarà possibile acquistare ad un prezzo d'eccezione e il cui ricavato sarà devoluto interamente per beneficenza, nell'ambito delle attività sociali della cooperativa Galahad che, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana, ospiterà l'evento e che, nel giorno del taglio del nastro, offrirà anche un gustoso buffet a tutti i visitatori. L'ingresso è gratuito.

Gallery