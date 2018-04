Musica, cibo, benessere: a Villapiana c'è Movida Goodlife

Benessere e sapori protagonisti di Movida Goodlife al Contry House Villapiana di Coperchia, una giornata di percorsi gastronomici, giochi, sport, musica, approfondimenti scientifici a contatto con la natura. Si comincia il 25 aprile, dalle ore 11.

Il programma

Il benvenuto sarà a base di delizie e snack offerti dalla Centrale del Latte. Per gli ospiti più piccoli, passeggiata a cavallo a cura di "Un cuore a cavallo". Alle ore 12.30, visita guidata alla fattoria didattica e giochi di una volta. Alle ore 13, pranzo e animazione a cura di Movida in Tour. Alle ore 14.30, jukebox live, sport, laboratori didattici. Alle ore 15.30 quiz a tema con "Il Cervellone". Alle ore 17, loungebar, happy musica, movida in passerella. Movida in swing alle ore 18.30. Dalle ore 19, apertura degli stand gastronomici, dolce, salato, drink. Dalle ore 21, disco anni '70, '80, '90.