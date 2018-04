Mumble Rumble Jazz Night: in concerto Deidda, Ariano, Mazzariello

Con la direzione artistica di Franco Tiano, continua l'appuntamento con il jazz al circolo Arci Mumble Rumble di via Loria, a Pastena. Dopo l'esordio del quintetto di Alessandro La Corte e successivamente del trio del batterista Giampiero Virtuoso, spazio il 12 maggio a Dario Deidda, Amedeo Ariano e Julian Oliver Mazzariello. Ingresso 10 euro. Si comincia alle ore 21. Lo show sarà aperto e chiuso dai Golden Zebra, un gruppo specializzato nell'intrattenimento musicale composto da giovani musicisti uniti dall'amore per la musica Neo Soul. I Golden Zebra proporranno un repertorio Soul, R&B e Jazz. Informazioni e prenotazioni al numero telefonico 3277570477.

Le schede

Dario Deidda, basso elettrico, è un musicista di caratura internazionale: innumerevoli le sue collaborazioni con Michel Petrucciani, Enrico Pierannunzi, Ben Sidran, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Enrico Rava, Marcus Miller, Randy Brecker. E' membro stabile del Kurt Rosenwinkel trio. Vincitore del Jazzit Award come miglior bassista italiano per l'ottavo anno consecutivo. Si esibirà con Amedeo Ariano (batteria), anch'egli reduce da svariate collaborazioni con Benny Golson, Johnny Griffin, Richie Cole, Mulgrew Miller, Steve Grossman, Cedar Walton e con tutti i migliori jazzisti italiani. Con Stefano Di Battista ha conquistato il primo posto nella categoria gruppi al festival di Sanremo 2005 insieme alla cantante Nicky Nicolai. Attualmente è docente di batteria e percussioni presso il conservatorio di Parma e di Frosinone e dal 1998 membro inamovibile della formazione di Sergio Cammariere. Julian Oliver Mazzariello, piano elettrico, è talento indiscusso del panorama jazzistico internazionale. Nato a Hatfield in Inghilterra nel '78 da padre campano, è un pianista di straordinarie doti tecniche. E' diventato già in giovane età un protagonista nell'ambiente musicale salernitano suonando al fianco dei fratelli Deidda, Aldo Vigorito, Daniele Scannapieco, Amedeo Ariano, Giovanni Amato, Giampiero Virtuoso. La sua versatilità gli ha consentito di collaborare con artisti diversi fra loro: Lucio Dalla, con il quale ha inciso il disco "Lucio", Enrico Rava, celebre trombettista di fama mondiale, Fabio Concato, che lo ha voluto insieme a Fabrizio Bosso nel suo disco "Non smetto di ascoltarti", il grande batterista francese Andrè Ceccarelli, con il quale ha partecipato alla realizzazione del disco "Sweet People" in trio col sassofonista Sylvain Beuf.