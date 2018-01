Lindy Lab: lezioni di swing al Mumble Rumble, il 19 gennaio

Passi swing al Mumble Rumble di Salerno, in via Loria, a Pastena. Si comincia alle ore 20.30 del 19 gennaio: il Lindy Lab, laboratorio dedicato al mondo dello Swing, attende le persone desiderose di cimentarsi con il ballo cult negli Stati Uniti, nato poco dopo il 1920. La serata continua con il dj set di Cotton Swing. Biglietto d'ingresso di 3 euro per il social dance. Biglietto di 6 euro, se si aggiunge il laboratorio di swing.