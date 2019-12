Prima domenica di gennaio: si entra gratis nei musei

Domenica 5 gennaio, la prima del mese, è il giorno dell'ingresso gratuito nei musei e aree archeologiche statali. Oltre 430 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. E' l'applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014, che stabilisce che ogni prima domenica del mese non si debba pagare il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali.

La mappa

Ecco i siti che aderiscono e gli orari di apertura: Salerno, Complesso Monumentale di San Pietro a Corte, Ipogeo e Cappella Sant’Anna; Minori, Villa Romana; Buccino, Museo Archeologico; Sala Consilina, Museo Archeologico, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Faiano.