Festival social dei musei: è tutto pronto per la biblioteca virtuale

E' tutto pronto per il Festival Social dei Musei di tutto il mondo. Al centro dell’edizione 2020 c’è la parola “togetherness”, che vuol dire “stare insieme”, cioè intrecciare relazioni e scambi per arricchirsi e far fronte, tutti uniti, alle situazioni emergenziali come quella inedita che si è abbattuta in questi mesi sul nostro pianeta.

Il tema

Il tema della seconda giornata è dedicato alla cultura inquarantena. Durante gli anni della Scuola Medica Salernitana furono scritti importanti testi di medicina medioevale. Molti di quei libri sono oggi disponibili nella Biblioteca virtuale della Scuola Medica Salernitana al link http://www.scuolamedicasalernitana.beniculturali.it/index.php?it/111/biblioteca-virtuale Ecco il contributo di Salerno alla importante iniziativa al tempo del covid.