Le fatiche di Eracle: visite guidate e laboratori gratuiti a Pontecagnano, il 4 febbraio

Il 4 febbraio, prima domenica del mese, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospiterà dalle ore 10.30 alle 12.30 l'evento "MYTICO! Déi ed eroi dell’antichità", un nuovo ciclo di incontri rivolto ai visitatori, adulti e bambini. Le visite guidate e le letture saranno incentrate su un “reperto speciale” legato al tema della giornata. Il primo appuntamento sarà dedicato alle fatiche di Eracle, raccontate a bambini e ragazzi attraverso le immagini raffigurate sui vasi. Due i reperti speciali al centro dell’attenzione: un’anfora a figure nere con Eracle e il cinghiale di Erimanto e una hydria (vaso a tre anse per l’acqua) raffigurante Eracle in lotta con la regina delle Amazzoni. Data VI secolo a.C., la hydria sarà eccezionalmente esposta per l’occasione.

Gli adulti potranno inoltre seguire il percorso "Tra sguardi e dialoghi. Visita esperienziale al MAP", un tour sperimentale guidato dall’archeologa Valeria Valerio, improntato alla tecnica della Visual Thinking Strategy, pratica cognitiva diffusa da tempo nei musei americani e recentemente adottata in importanti musei italiani. I partecipanti, posti dinanzi ad un’opera-reperto, saranno incoraggiati ad usare le capacità di osservazione, riflessione e comunicazione e a confrontarsi con gli altri visitatori. Ingresso al museo e attività gratuiti per tutti.