Laboratorio di archeologia: il Museo di Pontecagnano ospita il laboratorio virtuale

Il museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano organizza il “virtual archeo lab”, uno spazio divertente e creativo dedicato ai ragazzi.

I dettagli

Attraverso l’uso di colori vivaci sarà possibile realizzare il ritratto in serie di uno dei reperti simbolo del MAP, cioè l’applique con testa di Gorgone, proprio come avrebbe fatto il grande maestro della Pop Art Andy Warhol. Per la realizzazione dei lavori, è sufficiente seguire le indicazioni riportate nelle schede che il Museo illustra sulla propria pagina facebook "Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Gli Estruschi di Frontiera". Libero spazio alla creatività per un ritratto da vera star di Hollywood. L'applique di bronzo del Museo di Pontecagnano Faiano è stata rivisitata in chiave pop art.