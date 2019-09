"SpeTTaTTori" al Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano: il programma

"SpeTTaTTori" è il titolo del progetto culturale e teatrale in programma al Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano, giovedì 19 e venerdì 20 settembre alle ore 19. E' previsto un ciclo di visite guidate Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano "Gli Etruschi di frontiera", voluto e promosso dalla Regione Campania con Scabec, in collaborazione con il Polo Museale della Campania, la Provincia di Salerno e la Fondazione Salerno Contemporanea. A guidare il visitatori sarà un gruppo di archeologi. A seguire, Matres Mortis.

Il programma teatrale

MATRES MORTIS "Canto e incanto della parola" dalle Metamorfosi di Ovidio. Traduzione e adattamento di Anna Rotunno. Procne, Ecuba, Niobe: tre diverse declinazioni della maternità incastonate nel cerchio magico delle Metamorfosi di Ovidio. Le loro storie fosche, grandiose, sconcertanti possono trovare cittadinanza solo nella lingua della poesia, che ne esprime e suggella l’irriducibile distanza dall’ordinario, dal consueto, dall’ovvio. Di qui la scelta di riprodurre in endecasillabi il musicale incanto dell’esametro latino. Cast: Paola Senatore narratore, Cinzia Ugatti Procne/Ecuba/Niobe, Amelia Imparato Filomela/Polissena/ Manto/ Latona, Andrea Carraro Pandione /Achille, Angelo Ruocco Tereo, voce fuoricampo Anna Rotunno, percussioni Francesco Fasanaro, scene e costumi Michele Paolillo, arrangiamenti musicali Fabio Notari, audio e luci Virna Prescenzo, registrazioni /missaggi Lagartija. Studio Recording Regia di Andrea Carraro.

Costo biglietto

E' gratuito per i minori di 18 anni. Intero 5 euro (3 euro spettacolo più 2 euro ingresso al museo). Ridotto 2 euro (1 euro spettacolo più 1 euro ingresso al museo) per i visitatori con età compresa tra i 18 e i 25 anni e possessori di Campania Artecard. Biglietti disponibili on line all'indirizzo http://bit.ly/32paIos e anche presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano a partire dalle ore 18:00 del giorno dello spettacolo.

Info utili

Per chi acquista online il biglietto, questo è valido solo per lo spettacolo. È obbligatorio acquistare il biglietto di ingresso al museo in loco prima dello spettacolo. Le vendite online si chiuderanno alle ore 18.00 del giorno prima dell’evento. Sarà poi possibile acquistare il biglietto dalle ore 18 del giorno dell’evento presso la biglietteria del Museo Archeologico di Pontecagnano, fino ad esaurimento posti.

Visite

Alle ore 19 ci sarà un benvenuto per gli ospiti a cui sarà offerta un'antica bevanda greca il Kykeyon e a seguire la visita guidata

Alle ore 20.30, spettacolo teatrale secondo il seguente calendario.

