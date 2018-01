Un museo d'amare: a Buccino, il 14 febbraio, due cuori in un solo biglietto

A San Valentino due cuori in un solo biglietto. Il 14 febbraio, il Museo Archeologico Nazionale "Marcello Gigante" di Buccino, propone “Un Museo d’Amare”. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco Buccino-Volcei con il patrocinio del Comune di Buccino, ha come obiettivo la scoperta delle bellezze dell’antica Volcei ed è rivolta non solo alle coppie ma a tutti coloro che sono innamorati della cultura, del patrimonio storico artistico e archeologico del territorio nazionale. Appuntamento il 14 febbraio dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. L'iniziativa sarà ripetuta il 17 febbraio, dalle ore 9 alle 13.