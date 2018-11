"Dal buio alla luce": gli antichi depositi di Paestum aperti al pubblico

Fino al 18 novembre, in occasione della XXI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il museo di Paestum riapre le porte dei depositi con l’iniziativa “Dal buio alla luce”, visite guidate in italiano e in inglese per scoprire il dietro le quinte di un grande museo archeologico.

La presentazione

"Nell'elaborazione del percorso - dichiara il direttore Zuchtriegel - ci siamo ispirati alle visite dietro le quinte che offrono molti teatri in tutto il mondo. Anche il nostro obiettivo è quello di far vedere l'archeologia dietro le quinte. Il percorso sarà un'esperienza particolare".

Info utili

Il progetto sperimentale durerà quattro giorni (15-18 novembre) e diventerà stabile da Natale. Il visitatore potrà entrare nel cuore del museo archeologico e sperimentare un percorso fuori dall’ordinario, aggiungendo solo 1 euro al costo del biglietto al Parco. Per ogni visita è prevista la partecipazione di massimo 20 persone; l’appuntamento è alla biglietteria del Museo alle ore 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30. La visita, curata dai restauratori e dagli assistenti alla fruizione, durerà circa 20 minuti. Biglietto area archeologica più museo, più depositi 10 euro. Con abbonamento Paestum Mia e Card Adotta solo 1 euro. L’iniziativa pone il Parco Archeologico di Paestum tra i primi luoghi della cultura italiani a lanciare un format di visita unico che garantisce l’accessibilità – fisica e culturale - a tutti gli utenti.