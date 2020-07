“Gilbert Kruft. Filosofia in bronzo”, presentazione del libro al museo Papi

Nella suggestiva cornice del Museo di storia della medicina, la storica dell’arte Fabiana Maiorano presenterà per la prima volta a Salerno “Gilbert Kruft. Filosofia in bronzo”, pubblicato dalla nota casa editrice Edisud Salerno. È il primo volume della collana Lib(e)ro, un innovativo progetto editoriale maturato durante la fase acuta della pandemia Covid-19 per consentire, a quanti fossero interessati, di avere la loro occasione di cimentarsi nella scrittura.

La scheda

“Gilbert Kruft. Filosofia in bronzo” è il primo saggio d’arte dell’autrice salernitana ed è stato pubblicato in concomitanza con il grande evento promosso dal comune di Bologna e dedicato allo scultore tedesco Gilbert Kruft, a cinque anni dalla sua scomparsa. Gilbert Kruft (Colonia 1939 – Bologna 2015) è stato un artista poliedrico: abile artigiano e instancabile studioso, negli anni ’60 ha sperimentato, sotto la guida del celebre Eduardo Paolozzi, creazioni di gusto pop e dadaista. Tuttavia, comprese le limitazioni del ready made per la sua creatività, nel bel mezzo del boom artistico, ha abbandonato gli ambienti culturali e, tra rifiuto e ribellione, si è trasferito in un eremo a Causse de Sauveterre, nella Francia meridionale, vivendo in profonda simbiosi con la natura. Qui, sotto un cielo infinito e nel silenzio dell’altopiano, si facevano spazio concetti e pensieri profondi, germogli spirituali della tematica principale della sua ricerca incentrata sull’uomo e su sé stesso, attraverso sé stesso; pose così le basi della Recherche Humaine, la sua grande raccolta scultorea in bronzo realizzata a Bologna, dove si trasferì nel 1973. Gli scritti dell’artista, le immagini delle opere e i commenti di noti critici d’arte arricchiscono “Filosofia in bronzo”, la prima monografia dedicata allo scultore tedesco. Partendo dalla biografia, il saggio si sviluppa, poi, nei capitoli di una vera e propria storia dell’uomo, dove ogni scultura è un tassello fondamentale che, unito ad altri, dà forma all’essere, all’identità che ci caratterizza. A cominciare da se stesso, Kruft ha indagato, per oltre trent’anni, la componente spirituale dell’uomo, materializzando le sfaccettature più intime dell’inconscio, con l’utilizzo di una lega nobile e antica come è il bronzo. In occasione dell’evento alle ore 18 sarà possibile seguire la visita guidata del museo (ridotto €1,50) che si concluderà sulla terrazza dove si terrà la presentazione. Gradita la prenotazione (sia per la visita che per la presentazione) 3803868621\3479296504. Si ricorda l’utilizzo obbligatorio della mascherina. La Cooperativa Galahad gestisce la biglietteria e il calendario eventi del Museo Roberto Papi con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana.