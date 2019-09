"Arte arma di pace": il Museo Papi di Salerno ospita la mostra-omaggio a Maria Lai

L'associazione DANA-the labyrinth of the Goddess di Agropoli inaugurerà presso il Museo Roberto Papi di Salerno la mostra “ARTE: ARMA DI PACE. Omaggio per il centenario della nascita di Maria Lai”. Si comincia oggi, venerdì 27 settembre, alle ore 19.

Gli artisti in mostra

Esporranno Maria Amendola, Andrea Castorrini, Nadia Miglino, Jenniffer Rodriguez, Gaia Cerillo, Cristina Cardaropoli, Le Corbellier, Maurizio Apicella, Grazia Alfano, Giovanna Lanzara. In particolare tra le opere sarà esposta anche "Omaggio a Maria Lai", in finale alla Biennale di Roma 2020 del direttore artistico dell'Ass. DANA Maria Amendola. Sarà possibile apprezzare anche gli critici di Mariarosaria Valitutto, Michelina Papa, Anna Maria Noia e Francesca Martire. La mostra, inoltre, prevede pannelli esplicativi sulla vita dell’artista e alcune foto delle opere più significative per una maggiore comprensione del suo lavoro. Il titolo della mostra riprende un'espressione utilizzata della Lai per un suo lavoro: è stato scelto poiché la mostra avrà luogo nella settimana dedicata alla pace.

Durante l'inaugurazione, infatti, Gladys Mabel Cantalmi dott.ressa in Arti Visive, Presidente e Fondatrice de As.Mu.Do. Paceve Giustizia, Ambasciatrice Generale di I. C.P. (International Cities of Peace) U.S.A. nominerà ufficialmente Maria Amendola "Leader di Agropoli per la rete mondiale di Città di Pace dalla I.C.P. USA".

Info utili

La mostra sarà aperta in orario museali: giovedi- venerdi sabato e domenica 10:00-13:00 giovedi venerdi sabato 16.30-18:30.