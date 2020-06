Il museo di Pontecagnano riapre al pubblico: ecco i dettagli

Le porte del Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano riapriranno domani, 2 giugno. E' tutto pronto per riaccogliere in sicurezza pubblico e visitatori. Sarà celebrato questo importante momento con Enti, Associazioni e autorità mercoledì 3 giugno alle 17.30.

I dettagli

Oltre alla collezione degli Etruschi di frontiera, infatti, sarà possibile visitare la mostra fotografica di Romeo Civilli “Girls not brides”, la cui inaugurazione era prevista per la Giornata della Donna 2020. La riapertura dei luoghi della cultura assume in questo momento un importante significato per la ripartenza del paese e del territorio. Dopo l'adesione massiccia alle attività virtuali, adesso il MAP è pronto ad accogliere di nuovo il pubblico.