Pontecagnano Faiano: il Museo Archeologico propone apertura straordinaria serale

Sabato 21 dicembre il Museo Archeologico di Pontecagnano, in collaborazione con l’ASL di Salerno - Dipartimento UOSM 68 di Pontecagnano Faiano e l’Associazione Internazionale Pandora Artiste Ceramiste, propone un’apertura straordinaria serale fino alle 22.

Il programma

A partire dalle ore 19.00 sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite alla mostra di ceramica “Ergasteria. L’Arte di Venela”, inaugurata lo scorso 23 novembre. La mostra, a cura dell’Associazione Internazionale Pandora Artiste – Ceramiste, espone al MAP particolari manufatti in ceramica realizzati da artiste provenienti da ogni parte del mondo che, con creatività e passione, hanno rielaborato in chiave contemporanea i reperti della collezione degli “Etruschi di frontiera”. A seguire interverranno i protagonisti della Parloteca di Nunozia, percorso basato sulla parola intesa come strumento di riappropriazione della dimensione sociale e dell’individuo, condotto dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Salerno – Distretto UOSM 68. Gli amici della Parloteca dialogheranno con il pubblico e con il direttore del Museo sulle esperienze di partecipazione e scoperta realizzate grazie al coinvolgimento e alla partecipazione agli eventi del Museo e alle iniziative collegate alla mostra temporanea e al progetto Pandora Ability. La serata si concluderà con un brindisi e lo scambio degli auguri con tutti i partecipanti. La partecipazione all’evento è con il biglietto d’ingresso al Museo.