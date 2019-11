Giornata contro la violenza sulle donne: mostra e ingresso gratis al Museo di Pontecagnano Faiano

Sabato 23 novembre, alle ore 18.30, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, nella suggestiva cornice del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, sarà inaugurata la mostra “Ergasteria. L’Arte di Venela” – alla scoperta della creatività artigianale al femminile. Inoltre, in occasione dell’iniziativa del MiBACT #iovadoalmuseo, l'ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano sarà gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 19.00.

Il progetto

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Polo Museale della Campania, la Regione Campania, il Comune di Pontecagnano Faiano e ideata dall’Associazione Pandora Artiste Ceramiste, vedrà l’esposizione al MAP di straordinari manufatti in ceramica realizzati da artiste provenienti da ogni parte del mondo che, con creatività e passione, hanno riprogettato in chiave contemporanea i reperti della collezione degli “Etruschi di frontiera”. Ergasteria sono (in greco) le officine in cui ceramisti, scultori e metallurghi realizzavano i loro manufatti, intende evocare il carattere non solo artistico ma anche artigianale delle opere in mostra, in connessione con un luogo, il Museo, che è esso stesso officina creativa e laboratorio di idee. Come contemporanee Venela, il nome di una donna etrusca vissuta a Pontecagnano nel VII sec. a.C., le artiste dell’Associazione Pandora presenteranno il loro mondo creativo accomunato dalla sensibile reinterpretazione di materia, tecniche e forme antiche, riprendendo il filo di un racconto al femminile iniziato migliaia di anni fa.

La presentazione

"La Mostra delle artiste ceramiste dell’Associazione Pandora si innesta perfettamente nella programmazione culturale del Museo Archeologico di Pontecagnano – dichiara il direttore del Museo Gina Tomay – caricandosi di significati di duplice valenza: da un lato l’esposizione di ceramiche contemporanee ispirate ai reperti archeologici del Museo prosegue il dialogo tra archeologia e manifestazioni artistiche e artigianali contemporanee avviato al MAP fin dal 2013; dall’altro la connessione alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, allarga la prospettiva ponendo in primo piano l’attenzione e l’interesse per una tematica che rappresenta una vera e propria emergenza sociale". "L’arte ceramica è da sempre il terreno di studio, di ricerca e di sperimentazione a più voci dell’associazione Pandora. La stessa intende sostenere il suo progetto di “arte relazionale”, dove le capacità umane e creative riescono a valorizzare non solo le tradizioni e i luoghi del nostro territorio ma travalicano realtà più estese. La ceramica qui diviene il mezzo tecnico ed espressivo per una innovativa ricerca creativa guidata da uno sguardo al femminile, sensibile alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico - culturale e alle esperienze creative in corso; un’occasione per manifestare l’attitudine della donna ad esprimere valori, progetti, personalità e percorsi legati alla contemporaneità, nell’arte, nella cultura e nell’artigianato", afferma Anna Rita Fasano, presidente dell’Associazione Pandora e curatrice della mostra.

Lo spettacolo

La serata inaugurale sarà arricchita dalla performance di Alba Pagano e delle artiste ceramiste “Over Red” – Installazione art collective, che coinvolgerà il pubblico stimolando momenti di riflessione sul tema della lotta contro la violenza di genere. I temi culturali e sociali promossi dalla mostra coinvolgeranno l’intera comunità con l’esposizione nelle vetrine dei negozi di Pontecagnano, durante tutto il periodo della rassegna, di scarpette rosse in ceramica, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, grazie alla collaborazione dell’Associazione Pandora con le attive realtà locali di Artéclaté e Paesaggi Narranti. In occasione del finissage di sabato 11 gennaio 2020, ci sarà la donazione dell’opera collettiva dell’Associazione Pandora Matres – Donne di Terra – Donne di Fuoco (2015) – Laboratori di ceramica RAKU.