Domenica al museo: ingresso gratis e giochi panatenaici a Pontecagnano, il 6 maggio

Giochi panatenaici ed ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano "Gli Etruschi di frontiera", domenica 6 maggio. Grandi e piccini saranno ospiti di "MYTICO! Dèi ed eroi dell’antichità", il ciclo di incontri svolti in collaborazione con Metaia, società cooperativa per i beni e le attività culturali.

Il tema

L’appuntamento sarà dedicato alla dea Athena e ai giochi panatenaici. Alle ore 10.30 e alle ore 12 si terranno visite guidate tematiche per adulti e bambini, seguite da letture animate dedicate ai più piccoli. Il reperto speciale al centro dell’attenzione sarà un’anfora panatenaica a figure nere (fine VI-inizi V secolo a.C.), abitualmente conservata nei depositi ed esposta eccezionalmente per l’occasione. Il vaso, in origine colmo d’olio ricavato dagli ulivi sacri ad Atena, era il trofeo per gli atleti vincitori delle Panatenee, la principale festa religiosa dell’antica Atene in onore della divinità protettrice della città. Ingresso al museo e attività gratuiti per tutti.