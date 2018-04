Domenica "Mytica" al Museo di Pontecagnano: visite guidate e laboratori

Domenica 8 aprile, al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano,"MYTICO! Dèi ed eroi dell’antichità". L'evento, organizzato in collaborazione con Metaia Società Cooperativa per i beni e le attività culturali, è rivolto a visitatori grandi e piccoli per approfondire piacevolmente e in maniera divertente la conoscenza del Museo.

La nuova tappa

L’appuntamento sarà dedicato ai "Volti di Dioniso". Alle ore 10.30 e alle ore 12, spazio a visite guidate tematiche per adulti e bambini seguite da letture animate dedicate ai più piccoli. Il reperto speciale al centro dell’attenzione sarà un cratere (vaso da vino) a figure rosse, abitualmente conservato nei depositi ed esposto eccezionalmente per l’occasione. La partecipazione alle attività è gratuita. Ingresso al museo gratuito per ragazzi di età inferiore ai 18 anni, con biglietto di 2 euro per gli adulti.