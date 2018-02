"M'illumino di meno": visita al Museo Provinciale a lume di candela, il 23 febbraio

Venerdì 23 febbraio, in occasione dell'evento "M'illumino di Meno" promosso da Radio2, il Museo Archeologico Provinciale spegnerà le luci e proporrà una suggestiva visita guidata, a lume di candela. I partecipanti si raduneranno davanti la Chiesa del Sacro Cuore e da lì procederanno, guidati dalla mappa "Salernoapassi", verso il Museo di via San Benedetto, nel cuore del centro storico di Salerno. Grazie all’adesione dell’Amministrazione Provinciale di Salerno e della Direzione dei Musei Provinciali, saranno spente le luci per partecipare ad una suggestiva passeggiata tra secoli di storia, a cura di Fonderie Culturali.

Info utili

Orario delle visite guidate al Museo Archeologico Provinciale di via San Benedetto: 18.15, 19, 19.45, 20.30