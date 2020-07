Il jazz all'Arena del Mare: è tutto pronto per il concerto di Nick The Nightfly

Il palcoscenico dell’Arena del Mare di Salerno è pronto ad accogliere il jazz e la grande musica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione Covid-19, il secondo concerto della rassegna Moro Summer Tour 2020. Giovedì 16 luglio alle ore 21.00 in concerto Nick The Nightfly. La storica voce di Radio Monte Carlo presenterà il progetto “Be yourself” assieme suo quintetto, per una serata organizzata dal Jazz Club Il Moro, con il patrocinio del Comune di Salerno ed in collaborazione con Salerno Jazz Orchestra di Stefano Giuliano, che si annuncia avvincente e di grande atmosfera. In scena con il cantante scozzese una superband con Amedeo Ariano alla batteria, Francesco Puglisi al contrabbasso, Claudio Colasazza al pianoforte, Jerry Popolo al sax, e Gianfranco Campagnoli alla tromba. Il suo nuovo album Be Yourself’, disco che contiene 12 brani più due bonus track, tutti scritti e prodotti dallo stesso Nick The Nightfly, inciso con la partecipazione speciale di Incognito, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum e altri, è un intenso viaggio musicale che racconta la storia artistica e personale di Nick The Nightfly, attraverso tanti stili diversi, dal jazz al soul, dal pop alla lounge. Un album ricco delle influenze di luoghi suggestivi, incontri con grandi artisti e sonorità che accompagnano la storica voce di Radio Monte Carlo sin dagli inizi del suo programma “Monte Carlo Nights”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia

Dal 2003 Nick è direttore artistico del Blue Note Milano, il tempio milanese del jazz, punto di riferimento della musica di qualità. Nick the Nightfly è nato a Glasgow, in Scozia, ma vive in Italia dal 1982. Dal 1988 è in onda su Radio Monte Carlo con Monte Carlo Nights, il programma specializzato in musica di qualità, che ha portato in Italia la new age, la fusion, la world music, la musica brasiliana, il jazz, l'acid jazz e negli ultimi anni anche i suoni del nujazz, il lounge e la chill out. Tra i suoi ospiti Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Ryuichi Sakamoto, Herbie Hancock, Miriam Makeba, Caetano Veloso, Enya, Donald Fagen, Pino Daniele, Annie Lennox e tanti altri. Ha vinto un Telegatto come migliore voce della notte e le Cuffie d'Oro per il miglior programma notturno della radiofonia italiana. Nick è anche un affermato cantante, suona la chitarra e compone brani di grande valore artistico, come quello scritto per Andrea Bocelli, Semplicemente, con testo di Maurizio Costanzo. Spesso canta in diretta con i suoi ospiti regalando agli ascoltatori le emozioni della musica dal vivo (da ricordare i live con Micheal Bublè, Giovanni Allevi, Giorgia, Carmen Consoli, Incognito, Trilok Gurtu, Cousteau, Ludovico Einaudi). Si esibisce inoltre in concerto in tutta Italia con la sua "The Nightfly Orchestra" (anche con l’orchestra sinfonica del teatro del Massimo di Palermo, con la sinfonica del Teatro Politeama e la Sinfonica della provincia di Bari) e ha partecipato ai più importanti festival, da Umbria Jazz al Bolzano Jazz Festival. Due i luoghi d’incontro, palcoscenici d’eccezione all’aperto, con ingressi e posti numerati, che daranno spazio quest’estate alla rassegna #MoroSummerTour2020: il Complesso Monumentale San Giovanni di Cava De’ Tirreni (Sa) e l’Arena del Mare di Salerno. Dopo il concerto di giovedì all’Arena del Mare di Salerno la prossima tappa della rassegna #MoroSummerInTour, sarà l’incantevole scenario del Complesso Monumentale San Giovanni di Cava De’ Tirreni (Sa), con il concerto Latin jazz martedì 21 Luglio LATIN MOOD con Javier Girotto & Fabrizio Bosso, con Natalio Magalavite, Bruno Marcuozzi, Lorenzo Tucci , Biglietti in prevendita su posto www.postoriservato.it oppure direttamente presso il Moro. Per info e prenotazioni concerti tel. 089 4456352 | 340 3939561 - 333 4949026 www.pubilmoro.it