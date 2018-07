“E la musica mi gira in torno”: Casagrande e Velonà a Paestum

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

ontinua lo straordinario e divertentissimo spettacolo di Maurizio Casagrande, …E la musica mi gira intorno e farà tappa il 29 luglio alle ore 21 a Paestum, in provincia di Salerno, all’Arena del Mare sul Lungomare Laura. «Un uomo senza passato è un uomo che non ha futuro!» Da questa frase Maurizio Casagrande parte per ricostruisce la sua vita in maniera divertente e spensierata, attraverso canzoni famose dagli anni '50 fino ad oggi e mette in scena un vero e proprio show destinato ad ogni fascia d’età, articolato in vari passaggi di epoche e stili.

Uno spettacolo brillante e divertente dove ogni canzone, per il talentuoso attore napoletano, è uno spunto per raccontare al pubblico i suoi ricordi, i suoi aneddoti e i suoi pezzi di vita. Ogni decennio ha la sua caratteristica narrativa: si parte dagli anni ’50, quando i genitori di Maurizio si conoscono in un’atmosfera retrò; si passa poi agli anni ‘60 con canzoni divertenti legate al periodo dell’infanzia; arrivano gli anni ‘70, gli anni della musica rock e di Maurizio in veste di batterista.

Si fa poi spazio agli anni ’80 quando all’artista nasce il dubbio: attore o musicista…? Spensierati anni della gioventù! Gli anni ’90 parlano invece d’amore quasi in chiave musical attraverso i più grandi successi di Zucchero e, per finire, alcune divertentissime riflessioni sui giorni nostri. Così Maurizio si presenta al pubblico non solo nei panni di attore ma anche in quelli più inusuali di musicista, batterista e cantante. Lo show musicale è continuamente interrotto da siparietti comici tra il protagonista e un disturbatore che viene definito Omuncolo (Peppe Fiore) e che si intrometterà continuamente nei discorsi di Casagrande. Due cantanti faranno da coro e da contrappunto allo svolgersi dei vari momenti musicali e recitativi.

I SETTORE: €15,00 + € 2,00

II SETTORE: € 10,00 + € 2,00

GRADINATA NON NUMERATA: € 5,00 + € 2,00

Prevendita go2.it

Prevendita Ticketone.it