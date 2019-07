Musica e cena-spettacolo in riva al mare: concerto alla Baia dei Delfini

Il 31 luglio alla Baia dei Delfini, in località Spineta di Battipaglia, si terrà una cena spettacolo con musica Jazz.

Il programma

Ad accompagnare il convivio con deliziosi piatti della cucina gourmet dello chef di casa ci sarà il quintetto dell'eclettica Giusi Mitrano capitanato dall'esperto pianista Bruno Salicone che ha da poco pubblicato il suo nuovo album "Happy" per la A.MA record e che sarà presentato al prossimo festival jazz di Urbino il 4 agosto. La band è composta anche da Francesco Galatro al basso Rocco Sagaria alla batteria, Antonello Altieri al sax tenore.

La scheda

Il loro sound è caldo ed avvolgente,di chiara matrice afroamericana: modern jazz ma anche influenze che ammiccano al contemporary jazz. Location in riva al mare, appuntamento per gli amanti della buona musica. Direzione artistica affidata a Franco Tiano. Si consiglia la prenotazione.

Il menù

Polipo alla gallega rivisitato, raviolo al pistacchio con mousse di baccalà, cestino di seppia con orto del giorno, coppa di extra black con liquore affogato. Costo 28 euro.