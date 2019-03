MoroinJazz: Chiara Civello Trio a Cava de' Tirreni

“Note cosmopolite di raffinata eleganza, capaci di trovare un perfetto equilibrio fra atmosfere classiche e sonorità moderne, per una voce comunicativa e seducente, unica nel panorama musicale italiano, dove si conferma atipica e bellissima realtà, definita dal grande crooner americano Tony Bennet come “la miglior cantante jazz della sua generazione”. Torna venerdì 22 marzo alle ore 22.00 al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni per un’esclusiva regionale, Chiara Civello, una delle più belle voci italiane, delle più raffinate cantautrici contemporanee, certamente la più internazionale. Sul palco del locale del Borgo Scacciaventi in concerto la Civello (voce, chitarra, pianoforte) in trio presenterà il suo ultimo album “Eclipse”, accompagnata dalle tastiere battistiane di Seby Burgio (uno dei giovani jazzisti italiani più in voga) e dalla batteria di Federico Scettri.