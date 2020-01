Il Modo di Salerno apre le porte al jazz: ecco gli artisti e le date

Da febbraio ad aprile, il Modo di Salerno apre le porte al jazz e ospita artisti italiani e internazionali. Sul palco Omar Sosa e Gustavo Ovalles con la direzione artistica di Stefano Giuliano – mercoledì 5 febbraio; space Jazz Quintet (Giovanni Amato alla tromba, Daniele Scannapieco come sax tenore, Tommaso Scannapieco al contrabbasso, Alessandro La Corte al pianoforte, Gino Del Prete alla batteria) con la direzione artistica di Franco Tiano – giovedì 13 febbraio; Anthony Strong & Salerno Jazz Orchestra con la direzione artistica di Stefano Giuliano – lunedì 27 febbraio; Greta Panettieri Quartet con la direzione artistica di Stefano Giuliano – giovedì 12 marzo; Chris Potter Trio con la direzione artistica di Stefano Giuliano – domenica 29 marzo; Walter Ricci Quartet & guest Stefano Di Battista con la direzione artistica di Stefano Giuliano – giovedì 16 aprile.

La scheda



Le percussioni multicolori e multiformi di Gustavo Ovalles unite allo stile unico ed al carattere della musica di Omar Sosa aprono la Rassegna Jazz 2020 del Modo Club & Restaurant. Note frizzanti e dal sapore un po’ latino, accompagneranno la prima serata della nostra Rassegna Jazz. Space Jazz Quintet Nativo di Salerno, sassofonista di fama mondiale e modello per generazioni di musicisti Jazz, il Modo ospiterà anche Daniele Scannapieco. Si esibirà con l’altrettanto noto e riconosciuto trombettista e compositore Giovanni Amato, musicista con curriculum vastissimo di collaborazioni internazionali. Con loro anche il contrabbassista Tommaso Scannapieco, una delle figure di riferimento all’interno del panorama Jazz salernitano ed italiano. Alessandro La Corte al pianoforte e Gino Del Prete alla batteria completano la formazione del Salerno Jazz Quintet. Alessandro La Corte è un pianista con grandissime doti espressive e comunicative. Avvicinatosi alla musica da giovanissimo, ha collaborato con numerosi artisti sia nell’ambito del Jazz, sia nel mondo della musica Pop. Con il suo drumming preciso e raffinato ha catturato l’attenzione di jazzisti di fama mondiale: si tratta del batterista Gino Del Prete, altro importante esponente del Jazz campano. Il 13 Febbraio al Modo Club & Restaurant, spazio a Anthony Strong & Salerno Jazz Orchestra. Giocano in casa i bravissimi ragazzi della Salerno Jazz Orchestra che si esibiranno con l’artista di fama internazionale Anthony Strong a fine febbraio. Dopo la rassegna Jazz in Luce, che si è tenuta in città nel periodo natalizio a cura del direttore artistico Stefano Giuliano, Anthony Strong torna a suonare con la Salerno Jazz Orchestra al Modo. Il 12 Marzo la serata si riscalderà con la voce incredibile di Greta Panettieri. Una delle più classiche formazioni del Jazz, il quartetto è composto da Andrea Sammartino al pianoforte, Daniele Mencarelli al contrabbasso ed Alessandro Paternesi alla batteria. Critici, musicisti e fan lo posizionano tra i migliori sassofonisti dei nostri giorni: si tratta di Chris Potter ed il 29 Marzo 2020 sarà al Modo Club & Restaurant. Ad accompagnarlo due grandi musicisti: James Francies alle tastiere e Eric Harland alla batteria. Walter Ricci, cantante e musicista, suonerà con il contrabbassista Daniele Sorrentino, il veterano della batteria Lorenzo Tucci ed il grande chitarrista Michele Bianchi. Ad accompagnare il quartetto, ci sarà Stefano Di Battista. Affermato sassofonista, nel 2005 si è classificato al 4° posto al Festival di Sanremo insieme alla moglie, Nicky Nicolai con il brano “Che mistero è l’amore”.