Musica d'Insieme a Montecorvino Rovella: concerti e conoscenza del territorio

Al via la prima edizione di "Montecorvino In Musica d'Insieme - tra Conventi e Piazze", corso di musica d'insieme per strumenti a fiato organizzato dal Comune di Montecorvino Rovella in sinergia con l'I.C. Trifone, l'associazione "Scuola e Banda Musicale di Montecorvino Rovella" e la Pro Loco.

Obiettivo

L'intento della manifestazione, che durerà fino al 29 agosto, è promuovere e diffondere la cultura musicale, offrendo ai giovani del territorio la possibilità di confrontarsi tra loro, di socializzare e di fare musica insieme. Le attività si terranno su tutto il territorio facendo in modo di vivere e scoprire i luoghi caratteristi e storici come il convento di Santa Sofia, la Chiesa di Santa Maria della Pace. Il concerto finale, invece, si terrà giovedì 29 agosto alle ore 20.45 in Piazza Umberto I. Coordinamento affidato al Maestro Michele Mangani docente di musica di insieme per strumenti a fiato presso il conservatorio di Musica G.Rossini di Pesaro.