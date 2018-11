Nick The Nightfly in concerto al MoroinJazz

Sarà un appuntamento speciale quello in programma venerdì 16 novembre alle ore 22 al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni. Nick The Nightfly, artista, musicista e conduttore radiofonico, presenterà dal vivo il nuovo disco “Be YourSelf”. Ospite della rassegna MoroInJazz che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, Nick The Nightfly salirà sul palco del Borgo Scacciaventi con il suo storico quintetto:Amedeo Ariano alla batteria, Francesco Puglisi al basso, Jerry Popolo al sax e Claudio Colasazza al piano.

L'artista

Il nuovo album di inediti del musicista scozzese, nonché la “voce notturna” più famosa d’Italia e dj di Radio Monte Carlo, Nick The Nightfly (Incipit Records/Egea Music) uscirà venerdì 30 novembre nei negozi, su tutti gli store digitali e in vinile. “Be YourSelf” contiene 12 brani più due bonus track, tutti scritti e prodotti dallo stesso Nick The Nightfly, in cui figurano importanti collaborazioni con gli Incognito, Nicola Conte, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum e tantissimi altri nomi che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Un album intenso che racconta la storia artistica e personale di questo versatile musicista attraverso tanti stili diversi, dal jazz soul pop e lounge, frutto delle influenze di luoghi bellissimi, incontri con grandi artisti e soprattutto sonorità che accompagnano la storica voce di Radio Monte Carlo sin dagli inizi del suo programma “Monte Carlo Nights” nel 1989. “La scrittura di ‘Be YourSelf’ stata un percorso lungo, pieno di soddisfazioni musicali, di amicizia, di viaggi, di club, città diverse, festival e tanta bella gente – afferma Nick the Nightfly – Mi sembra di avere scritto un vero e proprio viaggio musicale che parte dall’Italia passando per Parigi, per il Brasile, per New York e Chicago fino ad arrivare alla mia terra natale, la Scozia, per poi tornare alla mia amata Italia”.

Info utili

Per info e prenotazioni concerti, contattare i numeri telefonici 0894456352 e 3403939561.