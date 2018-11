Musica e spettacoli dopo l'apertura del Villaggio di Natale: ecco l'Etno Folk Festival

Ritorna la terza edizione dell’Irno Etno Folk Festival con due serate di musica e intrattenimento, ospitate a Fisciano, in programma sabato 1 e domenica 2 dicembre nella Villa Comunale. Sabato primo dicembre, dopo l’inaugurazione del “Villaggio di Babbo Natale”, si comincia alle ore 20 nella tendostruttura con le esibizioni di due gruppi musicali: “I Terraemares” e i “Kalimma”. Il giorno successivo, sempre a partire dalle ore 20, toccherà ai gruppi “A’ Voce do Popolo” e “A tammorra e Castielle”.

Le schede

I “Terraemares” di Fisciano rappresentano l’unione tra terra e mare, tipici elementi della realtà campana. I musicisti si sono conosciuti nelle feste delle sette Madonne in Campania, grazie alla condivisione delle stesse passioni e delle stesse esperienze musicali. Si definiscono rispettosi della tradizione ma sempre aperti all’innovazione. “Kalimma”, gruppo formatosi in origine a Mercato San Severino, ha fatto della musica folk il proprio marchio di fabbrica, attraverso il coinvolgimento di giovani e meno giovani. “A’ Voce do Popolo” è un gruppo di Fisciano nato nel 2012, formato da giovani innamorati del canto e della musica popolare. La scelta del nome è emblematica: nasce dalla voglia di dar voce alle tradizioni locali e ad un mondo talvolta dimenticato. Il gruppo “A Tammorra e Castielle” di Castel San Giorgio ha come principale obiettivo far divertire e diffondere la cultura popolare con balli e canti tradizionali.