Musica e solidarietà: "Wé swing a casa di Andrea" ricordando gli anni '30

Wé Swing a Casa di Andrea: nel nome della solidarietà, il 25 ottobre si torna indietro ai favolosi anni '30 per ospitare i ballerini di Lindy Hop e chiunque sia affascinato dall’idea di fare un viaggio in un'altra affascinante epoca. Divertimento assicurato anche per i meno "esperti", che potranno usufruire di una lezione di prova di Swing dalle ore 21 alle 21.30. La serata è organizzaa presso la sede dell'Associazione ONLUS "A casa di Andrea", in via Posidonia a Torrione.

La scheda



"A casa di Andrea - LVH" è l'Associazione Onlus fondata da Dino e Melina nel nome del figlio Andrea Cerbarano, prematuramente scomparso in seguito ad un incidente stradale. il loro obiettivo è aiutare i più piccoli nel mondo, in modo autonomo e diretto. Il ricavato totale di ogni evento dell'Associazione Onlus "A Casa di Andrea - Los Varanos Hermanos" viene impiegato a favore dei progetti solidali in corso.