Tammurriata per San Matteo: suono e balli in spiaggia

La tammurriata di San Matteo è un evento che la compagnia di musica popolare "I Picarielli" propone alla città di Salerno in modo assolutamente gratuito, da oltre 15 anni. Un momento di condivisione per fare festa a modo nostro con tamburi e castagnette per onorare il Santo Patrono della nostra città.

Il programma

L'appuntamento è fissato il 21 settembre alle ore 21.30 sulla spiaggia di Santa Teresa, tanto amata dai salernitani. La partecipazione è gratuita. Canti, suoni e balli sotto le stelle.