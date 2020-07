Festival musica e teatro a Giffoni: comincia la edizione 2020 della kermesse

Ritorna domani, sabato 11 luglio, l’appuntamento con il Giffoni Festival Musica e Cultura. La manifestazione, giunta alla 29esima edizione e patrocinata dal comune di Giffoni Valle Piana, si svolgerà alle ore 21.00 nella splendida cornice del Giardino degli Aranci. Nel massimo rispetto delle normative vigenti legate all’emergenza Coronavirus, è previsto un accesso limitato di spettatori all’area, con i partecipanti che arriveranno solo dalla Campania.

I dettagli

Il Giffoni Festival Canoro, presieduto da Pio Addonizio, fonda però le basi sulle qualità e sull’esperienza di Nicola Delle Donne, fondatore e direttore artistico della kermesse musicale. La manifestazione sarà presentata da Alfonso Senatore e Luisa Foresta. Le tre serate saranno riprese dall’emittente televisiva SeiTv (canali digitale terrestre 185 e 819) e verranno trasmesse in diretta sul canale Facebook. Una tre giorni all’insegna della musica, con le prime due serate di selezioni prima della finalissima in programma lunedì 13 luglio. I concorrenti si esibiranno sul palco del “Giardino degli Aranci”, suddivisi in due categorie. Spazio ai piccoli artisti, con partecipanti nella fascia d’età dai 10 ai 13 anni. Infine, grande risalto alla categoria “adulti” che si suddivideranno in due sub-categorie: la prima riservata ai brani “editi” e la seconda per i brani “inediti”. A determinare i vincitori una giuria di esperti musicali di livello nazionale. Gradita ospite Giorgia Esposito, cantante proveniente da Napoli e lo scorso anno vincitrice della kermesse musicale. A curare dal punto di visto artistica la manifestazione, oltre al direttore artistico Nicola Delle Donne, ci sarà anche la cantante ed attrice Mimma Quero, impegnata nella veste di coordinatrice artistica.

La presentazione

“Giffoni Festival Musica e Cultura si sta imponendo negli anni come una manifestazione di respiro regionale – ha raccontato il Sindaco Antonio Giuliano -. Parliamo di giovani promesse che si contraddistinguono per il proprio talento e hanno interesse nell’esibirsi in questa prestigiosa kermesse. Una crescita merito del lavoro del presidente Pio Addonizio e del direttore artistico Nicola Delle Donne, alle prese con un lungo lavoro per favorire lo sviluppo di questa splendida realtà. Ripartire con una delle manifestazioni più longeve della nostra Città è il simbolo di una Giffoni che vuole ricominciare a vivere nonostante il periodo di emergenza, mettendo al centro la magia dell’arte musicale”. “Dare continuità a questa manifestazione è quanto di meglio potessi augurarmi – ha dichiarato Nicola Delle Donne, direttore artistico del Giffoni Festival Musica e Cultura -. Ringrazio il Sindaco Antonio Giuliano e l’Amministrazione Comunale per la grande disponibilità e per aver autorizzato lo svolgimento di una delle kermesse musicali tra le più importanti sul territorio provinciale e regionale”.