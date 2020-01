Musikattiva Social Records, nuovo disco: ecco il brano "Amico mio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E' on line un nuovo prodotto del progetto “SOCIAL RECORDING STUDIO” con Il brano “ Amico Mio “ di Simone Attianese.

L’artista campano, classe '92, ha approcciato alla musica all’età di 6 anni. La passione per la chitarra nasce grazie a suo fratello, il quale gli comprò uno strumento di seconda mano durante la leva militare. Significativa l’esperienza con “Tenth Man”, con il quale ha partecipato alle registrazione dell’EP “Nam Myoho Renge Kyo”, progetto elaborato nella “F5 Soundhouse”, casa di produzione musicale americana. Al ritorno da questa esperienza si è avvicnato all’ascolto blues, R&B, country, jazz e new soul, miscelando il tutto nella sua visione di cantautorato italiano. Il brano è stato prodotto all'interno delle attività del progetto “ Social Recording Studio”; un percorso formativo finalizzato alla produzione musicale indipendente. Produzione Musicale a cura di Nello Giudice e Musikattiva Social Records. Sound Engineer: Sandro Fontana. Il progetto è presente nell'iniziativa “Spazio Multifunzionale Salerno” a titolarità della Regione Campania, Comune di Salerno e Assessorato alle Politiche Sociali; sviluppato nell'ambito del programma Benessere Giovani.